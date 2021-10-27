В Киеве тиктокер ради веселого видео украл колпачки из машины полиции

27 октября 2021 , 21:13
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Источник:

"Киев оперативный"

Друг мужчины, решившего принять участие в популярном флешмобе в тиктоке, снимал нарушения на видео. Сам инцидент произошел в Киеве в ночь на 27 октября.

Видео, как мужчина пытается украсть колпачки из колес Renault Duster патрульной полиции, появилось в соцсетях. Удалось ли мужчине осуществить задуманное, неизвестно.

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Также непонятно, поймали ли правоохранители блогера.

Типичный тиктоковский челлендж

  • Как отметили в "Киеве оперативном", мужчина, скручивавший колпачки со служебной машины патрульных, якобы является блогером и тиктокером.
  • Он решил снять видео кражи, чтобы поучаствовать в популярном среди подростков челендже.
  • Мужчина подкрался к внедорожнику копов, стоявшему на центральном железнодорожном вокзале, и начал скручивать колпачки.

Сколько колпачков потеряла машина правоохранителей, неизвестно. После скручивания колпака на заднем правом колесе мужчина встал, а видео закончилось.

Смотрите видео "развлечений" тиктокера со служебным автомобилем полиции:

Автор: Олексій Чибісов