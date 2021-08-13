На бешеной скорости: в Киеве Touareg лоб в лоб протаранил легковушку, есть погибший – видео 18+

Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу на бульваре Дружбы народов в Киеве. Его внедорожник на немалой скорости врезался в Seat. Шансов выжить у водителя "испанца" не было.

Авария произошла около 1:00 13 августа. На месте происшествия работали медики экстренной помощи и полицейские. По факту гибели мужчины в аварии следователи открыли уголовное производство.

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Если водителя "немца" признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с запретом управлять автомобилем на 3 года после освобождения.

Реанимировали почти полчаса



Volkswagen вылетел на встречную полосу / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что владелец элитного кроссовера Touareg на немалой скорости вылетел на встречку, где протаранил Seat.

Водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. Его пассажир очень серьезно пострадал.

Медики принимали меры по реанимации обоих потерпевших, однако вернуть к жизни удалось только пассажира. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

Находился ли водитель Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно. Также не понятно, задержали ли правоохранители водителя.

Смотрите видео с места смертельной аварии в Киеве: