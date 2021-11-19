В Киеве у нарушителя с 25 неуплаченными штрафами конфисковали авто

В Киеве у злостного нарушителя правил дорожного движения конфисковали автомобиль. Впервые в столице такую практику применили 17 ноября.

О новых методах борьбы с безответственными водителями рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко. Изъятием транспортных средств сейчас занимается Государственная исполнительная служба.

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По словам чиновника, первая в столице Toyota была конфискована у мужчины по имени Алексей. В процедуре также участвовали представители МВД.

Объявляем законный "бой" злостным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям. Начали с Алексея Александровича – владельца Toyota. 25 неуплаченных штрафов и вождение по городу на скорости 147 километров в час, это стиль жизни. Незаконный,

– написал Гайченко.

В Киеве конфисковали авто у злостного нарушителя: видео

Водитель, у которого изъяли Toyota, имел 25 неуплаченных штрафов: видео

Инициативу подхватили у Харькова

Впервые в Украине авто конфисковали у нарушителя в Харькове. Это случилось в начале ноября. У 32-летнего нигерийца накопилось 80 тысяч гривен долга. Кроме того, его замечали за нетрезвым управлением машины.

Идею изымать авто у тех, кто постоянно превышает скорость и не платит штрафы, предложил Минъюст. Сейчас граница, после которой нарушителям грозит конфискация, – это скорость в 150 километров в час.

Таким образом с горе-водителями решили бороться после ряда смертельных аварий в Харькове.

Впоследствии этот способ наказания хотят ввести по всей Украине.

Текст публикации Андрея Гайченко:

С сегодняшнего дня и в столице! При поддержке коллег из МВД объявляем законный "бой" злостным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям.

Начали с Алексея Александровича – владельца Toyota. 25 неуплаченных штрафов и вождение по городу на скорости 147 километров в час, это стиль жизни. Незаконный.