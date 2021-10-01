В Киеве ученик 4 класса принес на уроки ядовитое вещество: всем стало плохо

В киевской гимназии № 179 ученик начальной школы принес в класс опасное вещество. В результате другим детям стало плохо, предположительно из-за отравления. Об инциденте стало известно 1 октября.

Учебное заведение, где произошла чрезвычайная ситуация, расположено на Голосеевском проспекте, 120в. Ядовитый реагент туда принес четвероклассник.

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Детей пришлось эвакуировать

Из-за плохого самочувствия медикам пришлось вывести детей на улицу, чтобы они подышали свежим воздухом. Что касается опасного вещества, то его изъяла полиция.

Место, где произошел инцидент с отравлением гимназистов / Карта Google Maps

Газовая "атака" семиклассника: похожий случай

В городе Вишневое похожий инцидент произошел утром 29 сентября. Там семиклассник принес в лицей газовый баллончик и применил его в помещении. Более тысячи человек пришлось эвакуировать. К счастью, серьезно никто не пострадал, однако уроки все-таки отменили.