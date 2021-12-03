В основном речь идет о людях, которые создали объединения совладельцев многоквартирных домов, но до сих пор не заключили договоры о предоставлении коммунальных услуг, как это предусмотрено законом.

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Кроме того, в Киеве до сих пор есть дома, где не создали объединение совладельцев многоквартирных домов, а застройщики не передали их сети Киевтеплоэнерго и городу на баланс.

Часто такую схему застройщики проворачивают специально, чтобы заставить людей пользоваться услугами своей карманной жилищно-эксплуатационной конторы и переплачивать втридорога.

Они умышленно прокладывают трубы с существенными нарушениями, подают документы в Киевтеплоэнерго, а там их не принимают.

В конце концов жители дома становятся заложниками ситуации, и у них остается небольшой выбор: либо объединяться и исправлять все миллионами из собственных карманов, либо оставаться в подчинении застройщика.

Еще одна проблемная категория – это упомянутые выше дома, которые создали объединение совладельцев, но так и не заключили договоры с Киевтеплоэнерго.

За год стоимость отопления для них выросла на 445,11 – 727,13 гривен за гигакалорию. Так как по факту этим домам закупают не услугу теплоснабжения, а тепло как товар – это предусмотрено договоренностями застройщиков с Киевтеплоэнерго.

Последнее решение Киевсовета позволило преодолеть эту проблему и сэкономить деньги киевлян во время отопительного сезона.

Обратите внимание! Нанесенные Киевтеплоэнерго убытки из-за изменений власти Киева обещают компенсировать из городского бюджета.

Как решили острый вопрос

Заместитель городского главы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко напомнил, что, согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", совладельцы многоквартирного дома обязаны заключить договор о предоставлении коммунальных услуг конкретными исполнителями.

Однако сейчас в Киеве насчитывается 462 дома, где еще не произошли изменения в части избрания совладельцами договорных моделей по каждому виду коммунальных услуг. Их жителей невозможно в сжатые сроки перевести на индивидуальные или коллективные договоры о предоставлении коммунальных услуг,

– объяснил чиновник.

По его словам, это не возможно, поскольку в Киевтеплоэнерго не поступила необходимая информация с целью проведения корректных начислений.

Следовательно, в указанных домах отопление осуществляется на основании договоров о поставках тепловой энергии. Цена варьируется от 2099,52 гривен до 2 381,54 гривен. Однако такие высокие тарифы не могут себе позволить некоторые представители территориальной общины.

Именно поэтому в Киевсовете и решили включить дополнительные категории многоквартирных домов в перечень потребителей, для которых будет действовать старый тариф на тепло.