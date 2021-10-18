В Киеве ВАЗ на полной скорости влетел в отбойник: есть жертва – жуткие фото и видео

В Голосеевском районе Киева ночью 17 октября произошла смертельная авария с автомобилем ВАЗ. Он на полном ходу влетел в отбойник, и металлоконструкция прошила его насквозь.

Летальное столкновение произошло на улице Саперно-Слободской. Водитель автомобиля двигался со стороны Южного моста.

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Водитель погиб мгновенно

Известно, что мужчина ехал в крайней левой полосе. В определенный момент он потерял управление машиной и налетел на отбойник, который проткнул потерпевшего. Сверхтяжелые травмы и стали причиной смерти водителя. Он умер мгновенно, не дождавшись приезда медиков.

Гибель на глазах семьи

Кроме водителя, в машине в момент аварии находились его мать и вероятно брат. Впрочем им медицинскую помощь оказали на месте трагедии. Чтобы выяснить причины смертельной аварии, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Еще одна авария с отбойником: водитель чудом выжил

Вблизи Макарова на Киевщине машина Skoda так же налетела на отбойник. Это произошло 14 октября. Ее водитель лишь чудом выжил после жуткого столкновения, однако пассажиры получили травмы. Мужчина якобы превысил скорость, из-за чего и потерял управление авто.

В Голосеевском районе ВАЗ на ходу влетел в отбойник / Фото dtp.kiev.ua, скриншоты видео

В Киеве авто влетело в отбойник: видео