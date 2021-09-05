В Киеве на Владимирском проезде частично ограничат движение: назвали даты

В Киеве на Владимирском проезде частично ограничат движение в сентябре. Решение приняли из-за обновления пешеходного перехода.

Ограничения будут действовать с 6 по 27 сентября. Об этом рассказали в "Киевавтодоре".

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На Владимирском проезде частично ограничат движение

На Владимирском проезде выполнят обновление пешеходного перехода возле дома по адресу ул. Владимирская, 15,

– рассказали в ведомстве.

Там также объяснили, что проведут работы по замене старого покрытия красно-белой брусчаткой.

Именно поэтому на время работ движение частично ограничат.



На Владимирском проезде ограничат движение в сентябре / Схема Киевавтодора

Коротко о последних ограничениях в Киеве

На части улицы Андреевской перекроют движение с 4 сентября до 15 октября. Ограничение связано с реконструкцией улицы Андреевской на Подоле.

На 3 этапе ее будут обновлять между улицами Братской и Набережно-Крещатицкой.

Объехать можно по улице Сагайдачного – улице Игоревской – улице Братской.

Более того, продолжаются работы на участке улицы между улицами Сагайдачного и Братской. На этом участке тоже перекрыто движение.

В "Киевавтодоре" извиняются за неудобства.