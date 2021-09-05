В Киеве на Владимирском проезде частично ограничат движение: назвали даты
5 сентября 2021 , 11:38Читати новину українською
Источник:фейсбук "Киевавтодора"
В Киеве на Владимирском проезде частично ограничат движение в сентябре. Решение приняли из-за обновления пешеходного перехода.
Ограничения будут действовать с 6 по 27 сентября. Об этом рассказали в "Киевавтодоре".
Заметьте На Арсенальной площади Киева восстановили фонтан, в который провалился грузовик
На Владимирском проезде частично ограничат движение
На Владимирском проезде выполнят обновление пешеходного перехода возле дома по адресу ул. Владимирская, 15,
– рассказали в ведомстве.
Там также объяснили, что проведут работы по замене старого покрытия красно-белой брусчаткой.
Именно поэтому на время работ движение частично ограничат.
На Владимирском проезде ограничат движение в сентябре / Схема Киевавтодора
Коротко о последних ограничениях в Киеве
- На части улицы Андреевской перекроют движение с 4 сентября до 15 октября. Ограничение связано с реконструкцией улицы Андреевской на Подоле.
- На 3 этапе ее будут обновлять между улицами Братской и Набережно-Крещатицкой.
- Объехать можно по улице Сагайдачного – улице Игоревской – улице Братской.
- Более того, продолжаются работы на участке улицы между улицами Сагайдачного и Братской. На этом участке тоже перекрыто движение.