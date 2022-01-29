В Киеве вместо бомбоубежища работает стрип-клуб: уже готовы предоставить укрытие

Недавно выпустили обновленную карту бомбоубежищ Киева. Оказалось, что в одном из помещений работает стриптиз-клуб.

Говорится о подвальное помещение на улице Большая Васильковская, 58. Это стало известно, когда туда пришли журналисты.

Важно В КГГА рассказали, как вступить в территориальную оборону Киева и защитить столицу

Кожаная мебель будет доступна

Охранник заведения сразу сообщил, что знает о стратегической важности их объекта. Обычно вход в клуб "Пентхаус" в будни стоит 400 гривен. Но, по словам охранника, в случае опасности, там можно будет находиться бесплатно.



Киевское бомбоубежище-клуб / Фото"Пентхаус"

Любой киевлянин сможет беспрепятственно занять кожаное кресло за столиком. Однако неизвестно, готовит ли администрация клуба план действий на такой случай.



Бомбоубежище на Большой Васильковской / Фото "Пентхаус"

Где еще можно найти укрытие

Власти столицы обновили карту бомбоубежищ еще 21 декабря. Тогда в КГГА заявили, что это необходимо на случай начала полномасштабных боевых действий.

Чтобы киевляне знали, где можно спрятаться, для них создали интерактивную карту бомбоубежищ. Часто ими являются не только клубы, но и зоомагазины, аптеки или подвалы коммунальных учреждений. В список также внесли несколько подземных паркингов, метрополитены и другие сооружения.

Все точки укрытия населения столицы / Карта google

Как проверяли бомбоубежища столицы: смотрите сюжет 24 канала

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.