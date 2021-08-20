В Киеве водитель Uber нагло заехал в колонну ВСУ на перекрытой улице
Источник:"Київ оперативний"
Таксист пытался проехать по проспекту Победы в Киеве, хотя он был перекрыт. Кроме того, он влез в колонну военной техники, которая ехала на парад.
Поступок водителя сразу "оценили" патрульные полицейские, которые остановили машину и выписали нарушителю админпостановление. Как именно правоохранители квалифицировали действия таксиста, неизвестно.
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Крайне наглое нарушение правил дорожного движения сняли на видео очевидцы.
Пытался скрыться под прикрытием бронетехники
- Когда подъезды к центру Киева перекрыли для беспрепятственного попадания техники на Крещатик, водитель такси Uber решил схитрить.
- Он влился в колонну военной техники и решил проехать в ее составе по улице с ограниченным движением.
- Этот поступок сразу заметили правоохранители. И когда таксист поворачивал с проспекта Победы, прячась за бронетехникой, его остановили.
Судя по записи, которую выложили в соцсети, водитель получил админпостановление.
Пользователи поступок водителя не оценили. В комментариях к посту жители столицы отметили, что таксисты постоянно нарушают правила дорожного движения, а подобная езда на глазах у полиции является верхом наглости.
Смотрите видео проезда таксиста Uber в колонне техники ВСУ в Киеве: