В Киеве в воздухе зафиксировали опасные примеси: список адресов

В Киеве зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Такая ситуация наблюдалась с 10 по 15 января.

Показатели зашкаливали на 11 улицах и площадях. Это подтвердили замеры на 14 стационарных постах, где взяли 1500 проб воздуха.

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Чем дышали киевляне

В частности, наблюдения зафиксировали превышение:

взвешенных веществ – в 1 – 1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений;

– в 1 – 1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений; диоксида азота в 4,1 раза на площади Победы – 10 и 11 января; в 3 – 3,9 раза на улицах Семена Скляренко, Попудренко, Каунасской, площадях Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы (район метро "Святошин"), Оболонском проспекте; в 2,2 – 2,9 раза на улице Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), улице Александра Довженко (район метро "Шулявская").

формальдегида в 2,1 – 2,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской, площади Победы; в 1 – 1,9 раза – на других постах наблюдений.



Воздух до сих пор не очистился

На проспекте Науки возле метеоплощадки обсерватории никаких превышений вредных примесей в воздухе не было.

Ученые отметили, что сейчас в воздухе немного снизилось содержание формальдегида, диоксида азота и оксида углерода. Однако полностью показатели еще не вернулись к норме.

Впрочем, быстрая смена погоды будет способствовать тому, чтобы в приземном слое атмосферы на накапливались опасные вещества.