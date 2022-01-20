Показники зашкалювали на 11 вулицях та площах. Це підтвердили заміри на 14 стаціонарних постах, де загалом взяли 1500 проб повітря.

За темою Київ знову потрапив у двадцятку міст планети із найбруднішим повітрям

Чим дихали кияни

Зокрема, спостереження зафіксували перевищення:

завислих речовин – в 1 – 1,2 раза на Бессарабській площі в усі дні спостережень;

– в 1 – 1,2 раза на Бессарабській площі в усі дні спостережень; діоксиду азоту – в 4,1 раза на площі Перемоги 10 і 11 січня;

– в 4,1 раза на площі Перемоги 10 і 11 січня; у 3 – 3,9 раза на вулицях Семена Скляренка, Попудренка, Каунаській, площах Деміївській та Бессарабській, проспекті Перемоги (район метро "Святошин"), Оболонському проспекті;

у 2,2 – 2,9 раза на вулиці Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), вулиці Олександра Довженка (район метро "Шулявська").

формальдегіду – в 2,1 – 2,4 раза на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, площі Перемоги;

– в 2,1 – 2,4 раза на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, площі Перемоги; в 1 – 1,9 раза – на інших постах спостережень.

Зверніть увагу! На проспекті Науки біля метеомайданчика обсерваторії жодних перевищень шкідливих домішок у повітрі не було.

Повітря досі не очистилося

Науковці зазначили, що наразі у повітрі трохи знизився вміст формальдегіду, діоксиду азоту та оксиду вуглецю. Однак повністю показники ще не повернулися до норми.

Втім, швидка зміна погоди сприятиме тому, аби у приземному шарі атмосфери на накопичувалися небезпечні речовини.