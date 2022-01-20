Показатели зашкаливали на 11 улицах и площадях. Это подтвердили замеры на 14 стационарных постах, где взяли 1500 проб воздуха.
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Чем дышали киевляне
В частности, наблюдения зафиксировали превышение:
- взвешенных веществ – в 1 – 1,2 раза на Бессарабской площади во все дни наблюдений;
- диоксида азота
- в 4,1 раза на площади Победы – 10 и 11 января;
- в 3 – 3,9 раза на улицах Семена Скляренко, Попудренко, Каунасской, площадях Демеевской и Бессарабской, проспекте Победы (район метро "Святошин"), Оболонском проспекте;
- в 2,2 – 2,9 раза на улице Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела), улице Александра Довженко (район метро "Шулявская").
- формальдегида
- в 2,1 – 2,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улицах Александра Довженко, Каунасской, площади Победы;
- в 1 – 1,9 раза – на других постах наблюдений.
Воздух до сих пор не очистился
Ученые отметили, что сейчас в воздухе немного снизилось содержание формальдегида, диоксида азота и оксида углерода. Однако полностью показатели еще не вернулись к норме.
Впрочем, быстрая смена погоды будет способствовать тому, чтобы в приземном слое атмосферы на накапливались опасные вещества.