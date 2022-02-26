В Киеве – воздушная тревога: раздаются сирены

26 февраля 2022 , 08:08
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Источник:

Верховная Рада

В Киеве раздаются сирены – в городе объявили воздушную тревогу. Жители столицы должны немедленно перейти в укрытие.

Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между ними вообще не курсируют. Об этом сообщили в телеграмм-канале Верховной Рады.

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"Движение поездов синими и зелеными ветвями метро осуществляется в штатном режиме. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", – добавили в ВРУ.

Отмечаем, в городе раздаются сирены, которые сообщают о воздушной тревоге. Жители Киева должны найти ближайшее укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

Автор: Олег Васьків