Об этом сообщил Михаил Подоляк во время брифинга 26 февраля, сообщает 24 канал.

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Украина не просто выстояла, Украина побеждает! У нас активно работают и Вооруженные силы Украины, и Национальная полиция, и территориальная оборона. Люди умеют защищать свое государство,

– заявил Подоляк.

Михаил Подоляк также сообщил, что президент Украины работает в постоянном режиме. Сегодня, как и в предыдущие дни, он будет иметь большое количество переговоров с западными партнерами.

Правительство эффективно работает над решением ситуативных экономических проблем. Страна управляемая и контролируемая,

– добавил Подоляк.

Брифинг Михаил Подоляка по состоянию на 26 февраля 7:40 утра

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