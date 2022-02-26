Об этом сообщил Михаил Подоляк во время брифинга 26 февраля, сообщает 24 канал.
Внимание Месть за Луганск: силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом возле Василькова
Украина не просто выстояла, Украина побеждает! У нас активно работают и Вооруженные силы Украины, и Национальная полиция, и территориальная оборона. Люди умеют защищать свое государство,
– заявил Подоляк.
Михаил Подоляк также сообщил, что президент Украины работает в постоянном режиме. Сегодня, как и в предыдущие дни, он будет иметь большое количество переговоров с западными партнерами.
Правительство эффективно работает над решением ситуативных экономических проблем. Страна управляемая и контролируемая,
– добавил Подоляк.
Брифинг Михаил Подоляка по состоянию на 26 февраля 7:40 утра
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.
Внимание Более 500 бронированных машин, 100 танков, 14 самолетов и даже БУК: сколько уже потеряла Россия