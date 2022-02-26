Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між ними не курсують взагалі. Про це повідомили у телеграм-каналі Верховної Ради України.

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"Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – додали у ВРУ.

Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Києва мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.