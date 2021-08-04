В Киеве возле Офиса Президента загорелась трансформаторная будка
Источник:"Киев без цензуры"
В результате пожара едкий дым потянуло в направлении Дома художников и Офиса Президента. Возгорание произошло на перекрестке Банковой и Институтской улиц днем 4 августа.
О пожаре спасателям сообщили прохожие, которые увидели, что из трансформаторной будки начал идти дым. Бойцы ГСЧС очень быстро ликвидировали возгорание.
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Для этого МЧС использовали огнетушители, поскольку внутри будки было оборудование под напряжением.
Обошлось без пострадавших
- Инцидент произошел около 11:00 в самом центре Киева.
- Когда бойцы ГСЧС прибыли на место происшествия, из трансформаторной будки шел дым, но пламени не было видно.
- Спасатели быстро огородили потенциально опасный периметр и начали тушение.
На то, чтобы полностью побороть огонь, у работников ГСЧС ушло несколько минут. После этого они уехали с места происшествия.
В результате инцидента никто не пострадал. Произошло ли из-за возгорания повреждение оборудования, пока неизвестно.
Смотрите видео тушения пожара возле Офиса Президента в Киеве: