В Киеве впервые в Украине удалили огромную опухоль новорожденному: жуткие фото

Столичные врачи впервые за всю историю Украины провели успешное лечение гигантской терато-дермоидной опухоли головы и шеи у новорожденного малыша. Медицинское чудо сделали работники Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук.

Врачи отметили, что опухоль увидели у плода в утробе матери. После кесарева сечения хирурги увидели, что опухоль в полтора раза больше, чем голова ребенка.

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Лечение мальчика проходило в три этапа, а закончилось сохранением его жизни без каких-либо осложнений.

Должен жить полноценной жизнью

Опухоль была больше, чем голова малыша / Фото Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины

Сначала врачи провели несколько пункций и откачали из опухоли 700 миллилитров содержимого.

После этого специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова закрыли основу из трех артерий опухоли от наружной сонной и подключичной артерий.

Третий этап состоял в непосредственном удалении опухоли и использовании методов пластической хирургии для восстановления дефектов лица и кожи ребенка.

Мальчик после операции / Фото Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины

Врачи говорят, что единственная возможность лечения тератомы – хирургическое вмешательство, а удаление огромной опухоли у новорожденного было крайне трудной задачей. Операция могла бы привести к травмированию шеи, дыхательных путей и пищевода, артерий, вен и нервов. Все старания врачей привели к отсутствию этих осложнений.

Тератома – опухоль, которая состоит из различных типов тканей, которые являются производными различных зародышевых листьев. В опухоли возможно появление не только нехарактерных для определенного органа тканей, но и частей других органов – зубов, волос, глаз и конечностей.