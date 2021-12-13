В Киеве впервые за 5 лет масштабно изменят маршруты общественного транспорта

Чиновники решили облегчить участь жителей и гостей столицы, которые пользуются общественным транспортом. Для этого в Киеве изменят маршруты коммунальных перевозчиков, а также обустроят дополнительные выделенные полосы.

По словам заместителя мэра Киева Константина Усова, власти обратили внимание на то, что пассажирам надо осуществлять как можно меньше пересадок для движения из одного района в другой. Также чиновники хотят сократить время поездки с точки "А" до точки "Б".

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Чиновник также утверждает, что обновление маршрутов повысит стандарты перевозок и усилит позиции Киевпасстранса на рынке.

Использовали рекомендации экспертов Всемирного банка

Усов отметил, что при разработке проекта улучшения маршрутов столичные специалисты опирались на отчет специалистов Всемирного банка о состоянии системы общественного транспорта Киева.

Для улучшения ситуации в КГГА предлагают:

создать 16 новых маршрутов, 11 из которых станут магистральными;

увеличить количество машин коммунального транспорта и уменьшить интервалы между ними;

обустроить более 50 новых выделенных полос для общественного транспорта за 2022 год.

Проекты реорганизации маршрутов Усов обещает выставлять с 13 по 17 декабря на обсуждение общественности. Проголосовать за них или против можно будет в официальном сообществе чиновника в телеграмме.



Картину маршрутов города должны писать сами киевляне. Уже скоро будут первые предложения по изменениям. Давайте совершенствовать наш город вместе!

– подчеркнул Усов.

Улучшения перед увеличением цен

Согласно заявлениям должностных лиц, в 2022 году после окончания отопительного периода в Киеве значительно вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Для киевлян разовый проезд будет обходиться в 12 гривен. Жители области будут платить 14. Гостям столицы за проезд придется отдавать еще больше – по 20 гривен за поездку.