В Киеве во время движения вспыхнула маршрутка с пассажирами
Источник:dtp.kiev.ua
Чрезвычайно происшествие, вероятно, связанное с крайне плохим техническим состоянием киевских маршрутных такси, произошло утром 11 ноября. Микроавтобус, который двигался по маршруту №411, загорелся во время движения.
Дорожно-транспортное происшествие случилось возле торгового центра "Колибрис" в Киеве. У автобуса "Атаман" загорелась задняя часть, однако огню не дали распространиться.
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Водитель транспортного средства быстро остановился и выпустил всех пассажиров на улицу.
Помощь спасателей не понадобилась
- Маршрутчик, а также другие свидетели пожара, бросились тушить транспортное средство огнетушителями. Им это удалось.
- В результате инцидента никто не пострадал. Бойцов ГСЧС на место происшествия даже не вызвали.
- Зафиксировали ли это событие полицейские, пока неизвестно.
Активисты сообщества dtp.kiev.ua призвали всех водителей проверить средства для тушения пожара в своих автомобилях.
Из-за чего именно произошел пожар, неизвестно. В комментариях к сообщению об инциденте пользователи предположили, что загорелась маршрутка именно из-за ее технического состояния.
Киев борется со ржавыми маршрутками
Власти столицы пытаются убрать как можно больше устаревших маршрутных такси с дорог города. Для этого в КГГА объявили новые требования к фирмам-перевозчикам, которые обязали подписать все компании. Кроме того, соблюдение новых правил является обязательным условием для участия в конкурсе на перевозку пассажиров в столице.
Впрочем, некоторые компании начали оказывать власти яростное сопротивление, нападать на конкурентов и заниматься информационными атаками на столичных чиновников.