В Киеве на Выдубичах почти полностью выгорела СТО

Серьезный пожар произошел на территории гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева вечером 10 ноября. Тушили возгорание почти 50 спасателей.

О пожаре на улице Бойчука диспетчер ГСЧС узнал в 20:19. Заявители утверждали, что загорелось двухэтажное помещение СТО, где хранили в частности шины.

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Прибывшие на место происшествия спасатели сразу увидели, что источник снабжения воды расположен на расстоянии более 1,5 километра от места пожара.

Тушили почти 3 часа



Вследствие пожара пострадал работник СТО / Фото ГСЧС Киева

Бойцы ГСЧС организовали прокладку магистральных линий подачи воды, а также ее подвоз.

Из-за пожара разрушилась крыша помещения, где хранили покрышки. Спасателям пришлось разбирать поваленные конструкции и поливать их водой во избежание возгорания.

Локализовали пожар в 22:05 на площади 200 квадратных метров. Потушить огонь чрезвычайники смогли лишь около 23:00.

На месте происшествия работали 47 пожарных и 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Кроме того, в результате пожара пострадал работник СТО. Мужчина пытался потушить пожар до прибытия спасателей, однако получил ожоги 25% лица и отравление продуктами горения.

Причину возникновения пожара будут устанавливать полицейские.

Смотрите видео с места пожара на улице Бойчука в Киеве: