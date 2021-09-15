В Киеве на Вырлице "экоактивисты" вырубали деревья и избили АТОшника: жуткое видео
Источник:фейсбук Федора Андрейченко
Скандал из-за земельного участка вблизи озера Вырлица в Киеве набирает обороты. На этом живописном месте должны построить Центр реабилитации воинов АТО, однако экоактивисты хотят, чтобы там обустроили парк.
Обещания "зачистить Киев от АТОшников" опубликовал в фейсбуке мужчина с именем Федор Андрейченко, который якобы причастен к движению экоактивистов. Также он опубликовал видео избиения ветерана и уничтожения молодых деревьев, высаженных вблизи от озера.
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Впрочем, сами представители сообщества "Экопарк Вырлица" говорят, что силового крыла у них нет, а таким провокативным способ неизвестные пытаются дискредитировать их деятельность.
Вырубили деревья и назвали это борьбой за экопарк
- 9 сентября ветераны и пострадавшие в результате войны на Донбассе провели волонтерскую акцию и расчистили от мусора участок земли у озера Вырлица. Также защитники Украины высадили на площадке несколько десятков деревьев.
- АТОшники объяснили, что хотят навести порядок вокруг озера. Кроме того, они выступают за то, чтобы на Вырлице появился центр реабилитации воинов АТО.
- В ночь на 14 сентября 4 злоумышленников вырубили эти молодые деревца или вырвали их с корнями. Такие действия Андрейченко назвал "контракцией против продажных АТОшников, выступающих за застройку озера и Экопарка Вырлица".
Смотрите видео, как "экоактивисты" вырубили деревья возле озера Вырлица в Киеве:
Кроме того, днем 15 сентября якобы представители движения за экопарк избили одного из ветеранов АТО. Запись этого также появилась на странице Андрейченко с подписью "Киев будет зеленый, или без АТОшников".
Смотрите видео избиения ветерана войны неизвестными, которые представляются экоактивистами:
В комментариях к заметкам "экоактивиста" киевляне отмечают, что под видом борцов за экологию действуют титушки, которых нанял застройщик. Кроме Центра реабилитации на Вырлице также хотят создать новый ЖК.