В Киеве на Вырлице "экоактивисты" вырубали деревья и избили АТОшника: жуткое видео

Скандал из-за земельного участка вблизи озера Вырлица в Киеве набирает обороты. На этом живописном месте должны построить Центр реабилитации воинов АТО, однако экоактивисты хотят, чтобы там обустроили парк.

Обещания "зачистить Киев от АТОшников" опубликовал в фейсбуке мужчина с именем Федор Андрейченко, который якобы причастен к движению экоактивистов. Также он опубликовал видео избиения ветерана и уничтожения молодых деревьев, высаженных вблизи от озера.

Смотрите также В Киеве хотят построить ЖК рядом с Байковым кладбищем и железной дорогой

Впрочем, сами представители сообщества "Экопарк Вырлица" говорят, что силового крыла у них нет, а таким провокативным способ неизвестные пытаются дискредитировать их деятельность.

Вырубили деревья и назвали это борьбой за экопарк

9 сентября ветераны и пострадавшие в результате войны на Донбассе провели волонтерскую акцию и расчистили от мусора участок земли у озера Вырлица. Также защитники Украины высадили на площадке несколько десятков деревьев.

АТОшники объяснили, что хотят навести порядок вокруг озера. Кроме того, они выступают за то, чтобы на Вырлице появился центр реабилитации воинов АТО.

В ночь на 14 сентября 4 злоумышленников вырубили эти молодые деревца или вырвали их с корнями. Такие действия Андрейченко назвал "контракцией против продажных АТОшников, выступающих за застройку озера и Экопарка Вырлица".

Смотрите видео, как "экоактивисты" вырубили деревья возле озера Вырлица в Киеве:

Кроме того, днем 15 сентября якобы представители движения за экопарк избили одного из ветеранов АТО. Запись этого также появилась на странице Андрейченко с подписью "Киев будет зеленый, или без АТОшников".

Смотрите видео избиения ветерана войны неизвестными, которые представляются экоактивистами:

В комментариях к заметкам "экоактивиста" киевляне отмечают, что под видом борцов за экологию действуют титушки, которых нанял застройщик. Кроме Центра реабилитации на Вырлице также хотят создать новый ЖК.