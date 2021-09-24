В Киеве взяли под стражу иностранца, который размахивал пистолетом и ударил женщину в метро

24 сентября 2021 , 23:19
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Источник:

полиция Киева

В Киеве иностранцу, который совершал хулиганские действия в метро и издевался над женщиной, избрали меру пресечения. Сейчас его содержат под стражей.

В полицию о факте хулиганства сообщила потерпевшая пассажирка. Произошло это 22 сентября.

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7 лет заключения

32-летнему иностранцу избрали меру пресечения – содержание под стражей. Он размахивал пистолетом в вагоне метро и ударил женщину.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Пассажирка, к счастью сильно не пострадала. Женщину отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Хулиганство в вагоне метро: что известно

  • На станции "Кловская" иностранец угрожал пассажирам пистолетом и ударил женщину в лицо.
  • Потерпевшая обратилась в полицию, чтобы обидчика наказали.
  • Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и отследили действия злоумышленника.
  • Иностранца удалось задержать в одном из торгово-развлекательных центров Киева.
Автор: Марта Кушка