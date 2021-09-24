В полицию о факте хулиганства сообщила потерпевшая пассажирка. Произошло это 22 сентября.

К теме В метро Киева иностранец размахивал пистолетом и ударил пассажирку

7 лет заключения

32-летнему иностранцу избрали меру пресечения – содержание под стражей. Он размахивал пистолетом в вагоне метро и ударил женщину.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Пассажирка, к счастью сильно не пострадала. Женщину отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Хулиганство в вагоне метро: что известно