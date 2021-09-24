До поліції про факт хуліганства повідомила потерпіла пасажирка. Сталося це 22 вересня.

До теми У метро Києва іноземець розмахував пістолетом і вдарив пасажирку

7 років ув'язнення

32-річному іноземцеві обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Він розмахував пістолетом у вагоні метро та вдарив жінку.

Зловмисникові загрожує до 7 років позбавлення волі. Пасажирка, на щастя сильно не постраждала. Жінку відправили на проходження судово-медичної експертизи.

Хуліганство у вагоні метро: що відомо