В Киеве взялись за проверку укрытий и убежищ для населения

8 декабря 2021 , 19:53
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Источник:

ГУ ГСЧС города Киева

8 декабря работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве проверили ряд укрытий. Посетили укрытия в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

После сообщений о возможной угрозе со стороны России и войск, которые она стягивает к границам с Украиной, участились обращения граждан по поводу проверок санитарно-технического состояния в бомбоубежищах.

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Речь идет о наличии указателей, табличек с контактами ответственных лиц и информации о местах, где расположены ближайшие укрытия, и об интерактивной карте Google.

В Киеве проверили бомбоубежища

Техническое состояние хранилищ проверяла специально созданная комиссия, в которую вошли представители столичного управления ГСЧС. Они обращали внимание на:

  • состояние входов и выходов к укрытиям;
  • системы вентиляции и водоснабжения;
  • канализацию и системы отопления;
  • инженерные сети и средства связи и оповещения;
  • строительные конструкции и т.д.
Справка. В Киеве 514 защитных сооружений – бомбоубежищ и противорадиационных укрытий, а также более 5 тысяч простейших укрытий и сооружений двойного назначения – подвалов, подземных паркингов и переходов, помещений метро.

В ближайшем будущем планируется провести еще ряд проверок с участием спасателей и представителей Киевской городской государственной администрации. Таким образом, они будут пытаться обеспечить максимальное количество укрытий, которые способны выполнять свои функции в случае необходимости.

Интерактивная карта укрытий для населения по городу Киеву:

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Российская угроза возле границ Украины: что известно

  • Еще в октябре 2021 года американская, а затем и украинская разведка обнародовали информацию о более чем 90 тысячах военных, которых Россия стягивает к границам.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что вероятное вторжение может произойти уже в январе – феврале 2022 года.
  • 7 декабря состоялась онлайн-встреча президента США Джо Байдена с кремлевским лидером Владимиром Путиным, которая, по предположениям экспертов, поспособствовала деэскалации ситуации.
Автор: Євгенія Пласконь