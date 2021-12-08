В Киеве взялись за проверку укрытий и убежищ для населения

8 декабря работники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве проверили ряд укрытий. Посетили укрытия в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

После сообщений о возможной угрозе со стороны России и войск, которые она стягивает к границам с Украиной, участились обращения граждан по поводу проверок санитарно-технического состояния в бомбоубежищах.

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Речь идет о наличии указателей, табличек с контактами ответственных лиц и информации о местах, где расположены ближайшие укрытия, и об интерактивной карте Google.

В Киеве проверили бомбоубежища

Техническое состояние хранилищ проверяла специально созданная комиссия, в которую вошли представители столичного управления ГСЧС. Они обращали внимание на:

состояние входов и выходов к укрытиям;

системы вентиляции и водоснабжения;

канализацию и системы отопления;

инженерные сети и средства связи и оповещения;

строительные конструкции и т.д.

В Киеве 514 защитных сооружений – бомбоубежищ и противорадиационных укрытий, а также более 5 тысяч простейших укрытий и сооружений двойного назначения – подвалов, подземных паркингов и переходов, помещений метро.

В ближайшем будущем планируется провести еще ряд проверок с участием спасателей и представителей Киевской городской государственной администрации. Таким образом, они будут пытаться обеспечить максимальное количество укрытий, которые способны выполнять свои функции в случае необходимости.

Интерактивная карта укрытий для населения по городу Киеву:

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