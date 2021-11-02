В Киеве за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей
Источник:Минздрав
COVID-19 продолжает уносить огромное количество жизней по всей Украине. 1 ноября от этой болезни умерло рекордное количество украинцев. Больше всего смертей – в Киеве.
Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, от COVID-19 в Киеве за минувшие сутки скончались 60 пациентов. Это максимальный показатель с начала пандемии.
Смотрите также: Рост заболеваемости: в Украине более 19 тысяч инфицированных, смертность высокая
Зафиксировали 1738 новых случаев заболевания.
Киев вышел на первое место за суточной смертностью
- Согласно сообщению Минздрава, столица заняла первое место по количеству летальных исходов.
- За суточным приростом инфицированных Киев – пятый.
- По состоянию на 2 ноября в столице болеют 24 644 человека. На 100 тысяч жителей, согласно официальной статистике, инфицированы 831 человек.
- Официально выздоровели от коронавирусной болезни 1 ноября 1157 жителей Киева.
Количество вакцинированных растет
В центрах массовых вакцинаций продолжают делать много прививок, поскольку десятки тысяч жителей Киева "атакуют" медиков и требуют привить их, чтобы избежать карантинных ограничений. Огромные очереди в центрах можно увидеть и 2 ноября.Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели. 68 727 человек скончались.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал