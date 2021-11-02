В Киеве за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей

2 ноября 2021 , 09:47
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Источник:

Минздрав

COVID-19 продолжает уносить огромное количество жизней по всей Украине. 1 ноября от этой болезни умерло рекордное количество украинцев. Больше всего смертей – в Киеве.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, от COVID-19 в Киеве за минувшие сутки скончались 60 пациентов. Это максимальный показатель с начала пандемии.

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Зафиксировали 1738 новых случаев заболевания.

Киев вышел на первое место за суточной смертностью

  • Согласно сообщению Минздрава, столица заняла первое место по количеству летальных исходов.
  • За суточным приростом инфицированных Киев – пятый.
  • По состоянию на 2 ноября в столице болеют 24 644 человека. На 100 тысяч жителей, согласно официальной статистике, инфицированы 831 человек.
  • Официально выздоровели от коронавирусной болезни 1 ноября 1157 жителей Киева.

Количество вакцинированных растет

В центрах массовых вакцинаций продолжают делать много прививок, поскольку десятки тысяч жителей Киева "атакуют" медиков и требуют привить их, чтобы избежать карантинных ограничений. Огромные очереди в центрах можно увидеть и 2 ноября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели. 68 727 человек скончались.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

 

Автор: Олексій Чибісов