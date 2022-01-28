В Киеве задержали переселенца, работавшего на российские спецслужбы

Очередного вражеского агента задержали работники СБУ днем 25 января. Мужчину завербовали террористы из так называемой "МГБ", которые напрямую подчиняются российской ФСБ.

По данным следствия, его завербовали во время посещения им родственников, которые проживают на временно оккупированной территории Донетчины. Фигурант уголовного производства должен был передавать секретную информацию во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО.

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Кроме того, вражеский агент мог делиться с россиянами данными через специальные технические каналы связи.

Собирал информацию о военных и СБУшниках



Следователи собрали доказательства причастности переселенца к преступлению / Фото СБУ

Как выяснили правоохранители, переселенец добровольно согласился шпионить в пользу России во время поездки к родственникам на неконтролируемую правительством территорию.

ФСБшников интересовала информация о военнослужащих различных силовых структур Украины, в частности, СБУ.

Также россияне просили мужчину собирать данные о контрразведывательных мерах по противодействию ФСБ.



Злоумышленнику грозит до 15 лет / Фото СБУ

Впрочем, вместо важной для оккупантов информации вражеский агент может получить от 8 до 15 лет заключения. Мужчине инкриминируют участие в террористической организации, а также теракт, совершенный по предварительному согласию группой лиц.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Активизация во время эскалации

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Российские оккупанты собрали на границе с Украиной более 100 тысяч военных и бронетехники. Кроме того, террористы активизировали разведывательную и пропагандистскую деятельность.

Западные СМИ и дипломаты активно говорят о вероятности нападения российских войск на Украину. На фоне информации разведок западные партнеры официального Киева начали поставки летального оружия оборонного типа. Недавно в Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может навредить промышленности России, а также заблокировать работу банковского сектора.