В Киеве заметили пенсионера, который просит ему помочь оплатить коммуналку

Пожилой мужчина ходит с табличкой и пакетом для денег. Увидели его в Шевченковском районе Киева утром 6 декабря.

По словам очевидцев, пенсионер прицепил на спину и грудь таблички с надписями "Помогите выплатить коммуналку". В таком виде мужчина ходил по Старовокзальной улице.

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Какие именно долги за коммунальные услуги имеет дедушка, неизвестно.

Пенсионеры жалуются на немалые платежки



Дедушку увидели на Старовокзальной улице / Фото "Сегодня"

Немалое количество пожилых жителей столицы жалуются на то, что их пенсии едва хватает на оплату платежек и нормальную жизнь. В зимний период им приходится платить несколько тысяч гривен только за отопление.

При этом социальные выплаты от государства иногда меньше, чем счета за коммуналку.

В таком случае пенсионерам приходится очень туго.

Сколько будут платить за коммуналку жители Киева

С 1 декабря в столице начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. За поставки газа жителям Киева придется платить немножко меньше чем 8 гривен за кубометр. 1 кубический метр холодной воды стоит 25,38 гривны с учетом НДС.

Кроме того, с 11 августа 2021 года за электроэнергию надо платить от 1,44 до 1,68 гривны за киловатт. Тариф зависит от объема потребления.

Дороже всего киевлянам обходится отопление. Тарифы на тепло благодаря решению КГГА остались без изменений – 1654,41 гривны за гигакалорию. Стоимость кубометра воды зависит от наличия в квартире полотенцесушителя. Владельцы жилья с этим прибором будут платить 97,89 гривны за кубический метр, а те, у кого его нет – 90,54 гривны.