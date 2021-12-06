За словами очевидців, пенсіонер причепив на спину та груди таблички з надписами "Допоможіть виплатити комуналку". У такому вигляді чоловік ходив Старовокзальною вулицею.

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Які саме борги за комунальні послуги має дідусь, невідомо.

Пенсіонери скаржаться на чималі платіжки



Дідуся побачили на Старовокзальній вулиці / Фото "Сьогодні"

Чимала кількість літніх жителів столиці скаржаться на те, що їх пенсії ледве вистачає на сплату платіжок та нормальне життя. У зимовий період їм доводиться сплачувати кілька тисяч гривень лише за опалення.

При цьому соціальні виплати від держави іноді є меншими, аніж рахунки за комуналку.

В такому випадку пенсіонерам приходиться дуже скрутно.

Скільки платитимуть за комуналку мешканці Києва

З 1 грудня у столиці почали діяти нові тарифи на комунальні послуги. За постачання газу жителям Києва доведеться платити трошки менше ніж 8 гривень за кубометр. 1 кубічний метр холодної води коштує 25,38 гривні з урахуванням ПДВ.

Крім того, з 11 серпня 2021 за електроенергію треба платити від 1,44 до 1,68 гривні за кіловат. Тариф залежить від обсягу споживання.

Найдорожче киянам обходиться опалення. Тарифи на тепло завдяки рішенню КМДА залишилися без змін – 1654,41 гривні за гігакалорію. Вартість кубометру води залежить від наявності у квартирі рушникосушарки. Власники житла з цим приладом платитимуть 97,89 гривні за кубічний метр, а ті, у кого її немає – 90,54 гривні.