В Киеве женщине не понравилась залатанный яма на дороге: она взяла ситуацию в свои руки

Один из жителей Киева за свой счет залатал ямы на дороге возле своего жилого комплекса. Однако такую инициативность оценили не все. Нашлись те, кто искренне считает, что до ремонта было лучше.

Так, на въезде в ЖК "Липинка" женщина возмутилась тем, что житель жилого комплекса залатал ямы на дороге.

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По ее словам, ямы выполняют очень важную роль – не дают владельцам автомобилей гонять на большой скорости по улице. Более того, женщина назвала ямы "специальными". Ведь из-за того, что автомобили не могли быстро ехать по улице, женщина спокойно выезжала из дома.

Однако словами возмущения ситуация не закончилась. Разъяренная дама взяла в руки лопату и принялась крушить залатанные ямы. Видео опубликовали в одном из столичных телеграм-каналов.

Женщина разбила залатанные ямы на дороге: смотрите видео

Заметим, что жители села Селища Киевской области решили бороться с ямами на дорогах другим способом. Чтобы обратить внимание чиновников на ужасное качество дороги, в немалые ямы непосредственно на проезжей части засыпали землю и посадили там саженцы деревьев.