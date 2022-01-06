Киевлян будут катать в рождественском поезде: где купить билеты

Специально к празднику Укрзализныця запустила в Киеве рождественский поезд. Покататься на нем смогут все желающие 7 – 9 января.

Жителей столицы предупредили, что поезд №897/898 с паровозом будет курсировать от станции Киев-Пассажирский через станцию ​​Дарница (без остановки) и обратно. Он будет отправляться в 13:28 и возвращаться в 15:18.

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Где купить билеты

Пассажиры смогут почувствовать праздничную атмосферу путешествия, приобретя билеты:

на кассах вокзалов;

в чат-боте Укрзализныци, который доступен в любом удобном мессенджере;

на специальном сайте по запросу по станциям отправления Киев-Пассажирский и прибытие Киев-Демеевский.

Программа с сюрпризом

Пассажирам Укрзализныци напомнили о необходимости соблюдения противоэпидемических ограничений.

Что касается стоимости поездки, то для взрослых она будет стартовать от 136,44 гривен, а для детей – от 102,33 гривен. Однако в эту цену будет не только поездка, но и посещение Музея железнодорожного транспорта возле Южного вокзала.

Текст публикации Укрзализныци:

Укрзализныця запускает рождественский поезд №897/898 с паровозом по маршруту от станции Киев-Пассажирский через станцию ​​Дарница (без остановки) и обратно.

Поезд будет отправляться 7, 8 и 9 января в 13:28 и прибывать обратно на станцию ​​Киев-Пассажирский в 15:18.

Билеты уже доступны в кассах вокзалов, в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский.

Стоимость билета:

для детей – от 102,33 гривен;

для взрослых – от 136,44 гривен.

Также пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта, расположенный рядом с Южным вокзалом. Просим родителей помнить о карантинных ограничениях.