Жителів столиці попередили, що потяг №897/898 з паротягом курсуватиме від станції Київ-Пасажирський через станцію Дарниця (без зупинки) і назад. Він вирушатиме о 13:28 і повертатиметься о 15:18.

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Де придбати квитки

Пасажири зможуть відчути святкову атмосферу мандрівки, придбавши квитки:

на касах вокзалів;

у чат-боті Укрзалізниці, який доступний в будь-якому зручному месенджері;

на спеціальному сайті за запитом по станціях відправлення Київ-Пасажирський та прибуття Київ-Деміївський.

Зверніть увагу! Пасажирам Укрзалізниці нагадали про необхідність дотримання протиепідемічних обмежень.

Програма із сюрпризом

Що ж до вартості поїздки, то для дорослих вона стартуватиме від 136,44 гривень, а для дітей – від 102,33 гривень. Однак у цю ціну входитиме не лише поїздка, а й відвідування Музею залізничного транспорту біля Південного вокзалу.

Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

Текст публікації Укрзалізниці:

Укрзалізниця запускає різдвяний потяг №897/898 з паротягом за маршрутом від станції Київ-Пасажирський через станцію Дарниця (без зупинки) і зворотно.

Потяг вирушатиме 7, 8 та 9 січня о 13:28 та прибуватиме зворотно на станцію Київ-Пасажирський о 15:18.

Квитки вже доступні в касах вокзалів, у чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті за запитом по станції відправлення Київ-Пасажирський та станції прибуття Київ-Деміївський.

Вартість квитка:

для дітей – від 102,33 гривень;

для дорослих – від 136,44 гривень.

Також пасажири з квитками зможуть безкоштовно відвідати Музей залізничного транспорту, що розташований поряд із Південним вокзалом. Просимо батьків пам'ятати про карантинні обмеження.