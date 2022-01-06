Жителей столицы предупредили, что поезд №897/898 с паровозом будет курсировать от станции Киев-Пассажирский через станцию Дарница (без остановки) и обратно. Он будет отправляться в 13:28 и возвращаться в 15:18.
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Где купить билеты
Пассажиры смогут почувствовать праздничную атмосферу путешествия, приобретя билеты:
- на кассах вокзалов;
- в чат-боте Укрзализныци, который доступен в любом удобном мессенджере;
- на специальном сайте по запросу по станциям отправления Киев-Пассажирский и прибытие Киев-Демеевский.
Программа с сюрпризом
Что касается стоимости поездки, то для взрослых она будет стартовать от 136,44 гривен, а для детей – от 102,33 гривен. Однако в эту цену будет не только поездка, но и посещение Музея железнодорожного транспорта возле Южного вокзала.
Текст публикации Укрзализныци:
Укрзализныця запускает рождественский поезд №897/898 с паровозом по маршруту от станции Киев-Пассажирский через станцию Дарница (без остановки) и обратно.
Поезд будет отправляться 7, 8 и 9 января в 13:28 и прибывать обратно на станцию Киев-Пассажирский в 15:18.
Билеты уже доступны в кассах вокзалов, в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский.
Стоимость билета:
- для детей – от 102,33 гривен;
- для взрослых – от 136,44 гривен.
Также пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта, расположенный рядом с Южным вокзалом. Просим родителей помнить о карантинных ограничениях.