Організатори новорічної акції зазначили, що хотіли забезпечити клієнтам не лише комфортні умови поїздки, але й незабутню святкову атмосферу мандрівки.

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До проєкту долучився фестиваль GOGOLFEST / Фото Укрзалізниці

Казка у дорозі

На світлинах видно, що вагон №8 оздобили яскравою ілюмінацією та новорічними елементами декору. Втілити творчий задум у життя допомагала також команда творчого фестивалю GOGOLFEST.



Святковий вагон прикрасили яскравою ілюмінацією / Фото Укрзалізниці

Залізниця – це не лише про подорожі, а й про можливість поєднати культурні події, традиції та чудову атмосферу у вагоні поїзда,

– зазначили у компанії.

Що таке GOGOLFEST Це мандрівний український фестиваль, заснований у 2007 році. Спершу його проводили лише у столиці, втім згодом почали влаштовувати у різних куточках України. Культурний захід поєднує в собі різні напрями сучасного мистецтва: театр, музика, кінематограф, перформанс тощо.



Пасажири потяга №59 зустрічали новорічну ніч у святковому 8 вагоні / Фото Укрзалізниці

Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

Текст публікації Укрзалізниці:

Укрзалізниця доклала максимум зусиль, щоб у свята забезпечити високу якість перевезень. Проте наші пасажири знають, що подорож у потязі – це не тільки комфортно та вчасно, а інколи ще й натхненно та святково.

Так, пасажири 8 вагона потяга №59 Київ – Чоп у новорічну ніч їхали у вагоні, прикрашеному командою GOGOLFEST святковою ілюмінацією. Фотопруф додаємо.

Дякуємо GOGOLFEST за чудову ініціативу та втілення ідей про те, що залізниця – це не лише про подорожі, а й про можливість поєднати культурні події, традиції та чудову атмосферу у вагоні потяга.