Киевлян очаровал "пожар в небе" над столицей: зрелищные фото и видео
Источник:телеграм-канал KIEVMAP
Сеть заполонили яркие фото и видео с багровым небом над Киевом. Горожане начали активно делиться ими в соцсетях вечером 10 ноября.
Смена погоды раскрасила облака в невероятные цвета как над спальными районами, так и над центром украинской столицы. Обычно небо краснеет перед морозными ночами.
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Кровавый закат поразил даже политиков
Ярким кадром вечернего Киева на своей странице в фейсбуке поделился даже экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.
Красный, или кровавый закат. Природа будто намекает,
– написал он.
Другие пользователи в комментариях под фото и видео написали, что причина необычной окраски небосвода – диффузное излучение неба. Речь идет о солнечном свете, который достиг земной поверхности после рассеяния в молекулах и твердых частицах в атмосфере.
В Киеве сняли кровавый закат / Фото KIEVMAP, Богдана Тимошенко, Ильи Мороза, Анастасии Гирзекорн, Андрея Богдана, Александры Антоновой, Кристины Ермаковой
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