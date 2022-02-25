Киевлян предупредили о приближении боев к городу

Представители власти просят жителей Оболони воздержаться от выхода на улицу. Днем 25 февраля в КГГА отметили, что активные бои близятся к Киеву.

По данным Киевской городской государственной администрации, боестолкновения с российскими оккупационными войсками приближаются к столице. В связи с этим чиновники настоятельно рекомендуют жителям Оболонского района находиться дома.

Смотрите также: Немедленно перестаньте, – КГГА обратилась к владельцам вебкамер в Киеве

Единственное исключение из этого – необходимость перемещения в укрытие при включении сирены.

Что известно о российских диверсионных группах в Киеве

Днем 25 февраля со стороны Вышгорода в столицу прорвались российские МТЛБ и грузовик.

Внутри техники находились оккупанты, одетые в форму ВСУ.

Подразделения территориальной обороны уничтожили захватчиков.

По данным Генштаба, враг пытается обойти Чернигов и осуществить наступление на Киев.

Кроме того, кафиры движутся в столицу со стороны Гостомеля.

ВСУ призывают блокировать военную технику агрессора

В территориальной обороне подчеркивают, что при появлении российской техники на улицах городов нужно блокировать передвижение сами по себе.

Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте русских кафиров на камеры своих телефонов. Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, но оккупанты на чужой земле. Важно! Не приближайтесь к местам, где против русских ведут бои украинские военные, чтобы не препятствовать им делать свою работу,

– подчеркнули в ВСУ.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!