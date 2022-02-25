За даними Київської міської державної адміністрації, боєзіткнення з російськими окупаційними військами наближаються до столиці. У зв'язку з цим посадовці наполегливо рекомендують мешканцям Оболонського району перебувати вдома.

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Єдине виключення з цього – необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сирени.

Що відомо про російські диверсійні групи у Києві

Вдень 25 лютого з боку Вишгорода до столиці прорвалися російська МТЛБ та вантажівка.

Всередині техніки перебували окупанти, перевдягнені у форму ЗСУ.

Підрозділи територіальної оборони знищили загарбників.

За даними Генштабу, ворог намагається обійти Чернігів та здійснити наступ на Київ.

Крім того, окупанти рухаються до столиці з боку Гостомеля.

ЗСУ закликають блокувати військову техніку агресора

У територіальній обороні наголошують, що при появі російської техніки на вулицях міст треба блокувати пересування власними силами.



Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі.

Важливо!! Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу,

– підкреслили у ЗСУ.