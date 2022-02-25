Їх закликали припинити публікувати відео у вільний доступ. Також мовиться і про знімання онлайн-трансляцій зі столиці.
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Відео лише допомагають окупантам
Насамперед звернення адресувалось до власників вебкамер у Києві, проте уже й у інші міста України, де тривають бойові дії, які розпочала Росія.
Негайно перестаньте публікувати відео у вільний доступ та припиніть онлайн-трансляції!
– закликала міська влада Києва.
У КМДА зауважили, що подібні дії лиш допомагають окупантам. Ворог отримує інформацію про українських військових. Дані ж росіяни потім використовуватимуть у своїх цілях. "Разом – переможемо!", – запевнили у місті.