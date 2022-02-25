Их призвали прекратить публиковать видео в свободном доступе. Также говорится и о снятии онлайн-трансляций из столицы.
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Видео только помогают оккупантам
В первую очередь обращение адресовалось владельцам веб-камер в Киеве, однако уже и в другие города Украины, где продолжаются боевые действия, которые начала Россия.
Немедленно перестаньте публиковать видео в свободный доступ и прекратите трансляцию онлайн!
– призвали городские власти Киева.
В КГГА отметили, что подобные действия помогают оккупантам. Враг получает информацию об украинских военных. Данные же россияне будут потом использовать в своих целях. "Вместе – победим!", – заверили в городе.