Их призвали прекратить публиковать видео в свободном доступе. Также говорится и о снятии онлайн-трансляций из столицы.

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Видео только помогают оккупантам

В первую очередь обращение адресовалось владельцам веб-камер в Киеве, однако уже и в другие города Украины, где продолжаются боевые действия, которые начала Россия.

Немедленно перестаньте публиковать видео в свободный доступ и прекратите трансляцию онлайн!

– призвали городские власти Киева.

В КГГА отметили, что подобные действия помогают оккупантам. Враг получает информацию об украинских военных. Данные же россияне будут потом использовать в своих целях. "Вместе – победим!", – заверили в городе.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!