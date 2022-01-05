Киевлян предупредили об отмене рейсов городской электрички перед Рождеством: полный список
5 января 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Киевпасстранса
Жителей Киева предупредили об отмене отдельных рейсов городской электрички. Изменения будут действовать 5 и 6 января, накануне Рождества.
Они будут касаться как утренних, так и вечерних рейсов. Перед киевлянами заранее извинились за временные неудобства.
По теме В Киеве впервые за 5 лет масштабно изменят маршруты общественного транспорта
Рейсы, которые отменят 5 января
- №7416 (вечер);
- №7423 (вечер);
- №7424 (вечер);
- №7431 (вечер).
Рейси, які скасують 6 січня
- №7307 (утро);
- №7308 (утро);
- №7315 (утро);
- №7316 (утро);
- №7416 (вечер);
- №7423 (вечер);
- №7424 (вечер);
- №7431 (вечер).
Текст публикации Киевпасстранса:
Внимание! 5 и 6 января 2022 отменяется курсирование таких рейсов городской электрички по техническим причинам:
- 5 января 2022 года (вечер) – №7416, 7423, 7424, 7431;
- 6 января 2022 года (утро) – №7307, 7308, 7315, 7316;
- 6 января 2022 года (вечер) – №7416, 7423, 7424, 7431.
Извиняемся за временные неудобства.