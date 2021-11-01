Киевлянам ответили, нужен ли тест на COVID-19 для вакцинации в ТРЦ

Для того чтобы привиться против коронавируса в торгово-развлекательных центрах, киевлянам не нужно делать ПЦР-тест.

Кроме того, желающим вакцинироваться не нужно показывать на входе ИФА-тесты и какие-либо документы, например справку о выздоровлении от COVID-19.

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Как попасть в пункты вакцинации в торговых комплексах

На входе посетители просто должны сказать охране, что идут на вакцинацию.

Кроме того, некоторые такие центры вакцинации имеют отдельные входы.

В очередях можно не стоять

В 392 центрах вакцинации люди могут не стоять в живой очереди, а записаться в электронную заранее. Сделать это можно по системе Helsi.



Список привилегий, которые имеют вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала

Как киевляне штурмовали центры вакцинации перед попаданием в красную зону

За три дня до введения красной зоны жители столицы массово пошли в пункты вакцинации, чтобы избежать ограничений с 1 ноября. Так, 29 октября огромные толпы были замечены на Минском массиве и в различных торговых центрах.

А 30 октября желающие привиться устроили настоящий штурм Международного выставочного центра. Люди часами стояли в очередях, а потом дошло даже до драк.