В эфире одного из украинских телеканалов рассказали, что очереди начали занимать еще до того, как на место прибыли мобильные бригады. Сразу вспыхнули первые схватки. Многие пытались пройти без очереди. Атмосфера становилась все более конфликтной.

Заметьте Украинцы застряли в очередях на вакцинацию от COVID-19

Электронные очереди сбились фактически сразу. Тогда людей начали распределять в соответствии с тем, каким препаратом человек хочет вакцинироваться.

Большинство киевлян хотят, чтобы им вкололи препарат от Pfizer. В то же время соглашаются и на другие препараты, главное – вакцинироваться как можно быстрее.

Кроме того, были люди, которые отстояли в очереди еще 29 октября. В то же время вакцинироваться так и не успели. Именно поэтому 30 октября у них был приоритет в очереди.

Работники мобильных бригад напоминают, что людей – очень много. Прививать всех не хватает рук. Кроме того, сами люди не следуют тем указаниям, которые им дают медработники. Это усложняет рабочий процесс.

Журналистка Лина Тесленко отметила, что люди по несколько часов стоят в очереди на улице, чтобы попасть внутрь.

Очереди на вакцинацию в Киеве / "Главком", "Лина Тесленко"

Обратите внимание! В течение суток 29 октября в Украине обнаружили 26 198 новых зараженных коронавирусом. К сожалению, из жизни ушел 541 инфицированный.