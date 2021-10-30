В ефірі одного з українських телеканалів розповіли, що черги почали займати ще до того, як на місце прибули мобільні бригади. Відразу спалахнули перші сутички. Чимало людей намагалися пройти без черги. Атмосфера ставала все конфліктнішою.

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Електронні черги збилися фактично відразу. Тоді людей почали розподіляти відповідно до того, яким препаратом людина хоче вакцинуватися.

Більшість киян хочуть, аби їм вкололи препарат від Pfizer. Водночас погоджуються й на інші препарати, головне – вакцинуватися якнайшвидше.

Окрім того, були люди, які відстояли у черзі ще 29 жовтня. Водночас вакцинуватися так і не встигли. Саме тому 30 жовтня вони мали пріоритет у черзі.

Працівники мобільних бригад нагадують, що людей – дуже багато. Щеплювати усіх не вистачає рук. Окрім того, самі люди не слідують тим вказівкам, які їм дають медпрацівники. Це ускладнює робочий процес.

Журналістка Ліна Тесленко зауважила, що люди по кілька годин стоять у черзі на вулиці, аби потрапити до середини.

Черги на вакцинацію у Києві / "Главком", "Ліна Тесленко"

Зверніть увагу! Упродовж доби 29 жовтня в Україні виявили 26 198 нових заражених коронавірусом. На жаль, з життя пішов 541 інфікований.