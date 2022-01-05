Киевляне с детьми шокировали прогулками на хрупком льду рек и озер

Жители столицы и ее окрестностей, несмотря на плюсовую температуру на улице массово вышли на хрупкий лед водоемов. Соответствующие кадры начали распространяться в сети 5 января.

Показательно, что взрослые люди подвергали опасности даже детей и младенцев в люльках. Зная об опасности провалиться под лед, они медленно гуляли по тонкому льду.

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Испытывают судьбу

Больше всего очевидцев шокировали родители с четырьмя малышами посреди озера в городе Буча. Они гуляли там 4 января с детьми в течение 20 минут.

Это при том, что позавчера было до 8 градусов тепла, вчера – 1 градус мороза. Что у людей в головах? Берегите себя и детей!

– возмутились сознательные граждане.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал "Реальный Киев", таких же отчаянных заметили также на Борщаговке и Оболони. Неоправданному риску свою жизнь подвергали и взрослые, и дети, и родители с колясками.

Семья вышла гулять на льду среди озера в городе Буча / Фото с телеграм-канала "Киев без цензуры"

На Оболони тоже заметили многих гулявших по льду людей, которые не боясь провалиться / Фото с телеграм-канала "Киев сейчас"

Киевляне с детьми вышли гулять на тонкий лед: видео

Киевляне и жители окрестностей столицы гуляют по тонкому льду на водоемах: видео

Тексты публикаций dtp.kiev.ua, "Реального Киева":

"Не могу не поделиться. Вчера гуляли в парке и увидели такую картину. Мама с младенцем, папа и еще трое детей прогуливались на середине озера на льду. Это при том, что позавчера было до 8 градусов тепла, вчера – 1 градус мороза. И не просто прогуливались, а провели там минут 20. Что у людей в головах?! Озеро в городе Буча. Берегите себя и детей!".

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Бесстрашные киевляне гуляют с маленькими детьми (целыми семьями) по тонкому льду, несмотря на то, что на улице 6 градусов тепла. Оболонь, Борщаговка.