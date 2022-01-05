Показово, що дорослі люди наражали на небезпеку навіть дітей і немовлят в колисках. Знаючи про небезпеку провалитися під лід, вони поволі гуляли по тонкому льоду.
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Випробовують долю
Найбільше очевидців шокували батьки із чотирма малюками посеред озера в місті Буча. Вони гуляли там 4 січня з дітьми впродовж 20 хвилин.
Це при тому, що позавчора було до 8 градусів тепла, вчора – 1 градус морозу. Що в людей в головах?! Бережіть себе і дітей!
– обурилися свідомі громадяни.
Крім того, як повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ", таких самих відчайдухів помітили також на Борщагівці й Оболоні. Невиправданому ризику своє життя теж піддавали і дорослі, й діти, і батьки з візочками.
Родина вийшла гуляти на кризі серед озера в місті Буча / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"
На Оболоні теж помітили багато людей, які гуляли по кризі, не боячись провалитися / Фото з телеграм-каналу "Київ зараз"
Кияни з дітьми вийшли гуляти на тонкий лід: відео
Кияни та жителі околиць столиці гуляють по тонкому льоду на водоймах: відео
Тексти публікацій dtp.kiev.ua, "Реального Києва":
"Не можу не поділитись. Вчора гуляли в парку і побачили таку картину. Мама із немовлям, тато і ще троє дітей прогулювались на середині озера на льоду. Це при тому, що позавчора було до 8 градусів тепла, вчора – 1 градус морозу. І не просто прогулювались, а провели там хвилин 20. Що в людей в головах?! Озеро в місті Буча. Бережіть себе і дітей!".
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Безстрашні кияни гуляють з маленькими дітьми (цілими сім'ями) по тонкому льоду, незважаючи на те що, на вулиці 6 градусів тепла. Оболонь, Борщагівка.