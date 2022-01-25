Киевляне предложили продолжить работу метро по пятницам и субботам

Киевляне начали подписываться под петицией с требованием продолжить работу столичного метро по пятницам и субботам. Ее обнародовали 28 января.

Автором петиции является Артем Вертий. Сейчас его идею поддержали лишь 8 человек. Впрочем, чтобы ее рассмотрели городские власти, необходимо собрать 6000 подписей за два месяца.

К теме В КГГА рассказали, планируют ли закрытие метро в случае локдауна

Подземку хотят сделать почти круглосуточной

В петиции просят, чтобы поезда Киевского метро в пятницу и субботу всегда курсировали вплоть до 2:00 или 3:00. Автор идеи убежден, что это необходимо, поскольку именно перед выходными и в их первый день многие киевляне и гости города выезжают в центр. Такая активность существенно увеличивает спрос на такси, следовательно, службы повышают тарифы на поездки в 2 – 3 раза.

Согласны платить больше, чтобы сэкономить

В то же время киевляне соглашаются платить в ночное время больше за пользование подземкой. Ведь это в любом случае будет дешевле, чем такси. В качестве компромисса они предложили ввести специальный ночной тариф на метро, который в 2 – 5 раз будет отличаться от дневного.

Также людей будет устраивать, если поезда в указанное время будут ездить только раз в 30 – 40 минут.