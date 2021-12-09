Киевляне вместе "оживили" часы на Грушевского, которые стояли более 10 лет

В Киеве восстановили часы на фасаде Института истории НАН Украины на улице Грушевского, 4. Их стрелки стояли на протяжении более чем 10 лет и 8 декабря опять пошли.

Чтобы отремонтировать гигантский циферблат, понадобилось 200 тысяч гривен. Их предоставили 300 жителей столицы как благотворительное пожертвование.

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Часы не ремонтировали более 10 лет из-за редких деталей / Фото "Хмарочоса"

Решили и сделали

На поломанную визитку улицы Грушевского еще летом обратили внимание журналисты.

Проблема казалась нерешаемой из-за недофинансирования научного учреждения, на котором их соорудили, и сложного механизма, к которому уже нереально подобрать современные детали.

После общественной огласки этим заинтересовались активисты и решили взяться за дело.



Мастера изготовили к часам новые легкие стрелки​ / Фото "Хмарочоса"



Имена благотворителей, спасших часы, вписали на табличку​ / Фото "Хмарочоса"

Объединились неравнодушные и даже политики

В августе общественная организация "Перемены" и народный депутат Украины Роман Грищук ("Слуга народа") объявили старт сбора денег на "Спильнокоште". В конце концов им удалось покрыть все расходы на ремонт. Имена каждого из них вписали на табличку, которая будет висеть под обновленной достопримечательностью.

Работы над часами было много: подготовка и оценка, замена старой электроники и всего механизма, реставрация циферблата и подсветки, а также замена стрелок,

– рассказал парламентарий.

Работа усложнилась тем, что старые стрелки были слишком тяжелыми и несимметричными. А это мешало часам нормально работать.

Эти часы установили в 1958 году, а в 2000-х годах они начали давать сбои и наконец совсем остановились.

Однако реставраторы, взявшиеся за проект, нашли решение: они изготовили новые легкие стрелки из стали и алюминия, а старые передали в музей.

Кроме того, старым часам удалось вернуть голос. Теперь они снова будут бить каждый час с 8:00 до 20:00. А в 12:00 на улице Грушевского будет звучать легендарная "Реве та стогне Дніпр широкий". Вечером, в 18:00, прохожие будут наслаждаться звуками "Як тебе не любити, Києве мій".