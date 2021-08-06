Маршрутка-сауна: киевляне жалуются на водителей, которые летом включают отопление
Источник:фейсбук Елены Буран
Водители киевских маршрутных такси нередко пренебрегают безопасностью и удобством пассажиров, лишь бы заработать побольше денег. Для того, чтобы двигатели транспортных средств не перегревались, водители летом включают печку.
Поймала на использование отопления салона водителя маршрутки №575 киевлянка Елена Буран. По ее словам, печка обогревала салон маршрутки, хотя на улице в это время было +28 градусов.
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С подобной проблемой, как оказалось, сталкиваются десятки тысяч жителей столицы, которые ежедневно пользуются наземным транспортом.
Новые правила перевозки
- Женщина сыронизировала, что включенная в жару печка – это все, что нужно знать о новых правилах перевозки пассажиров.
- В комментариях к посту пользователи отметили, что подобная практика – привычная для маршрутчиков. Поскольку таким образом они улучшают охлаждение двигателей.
- О том, что от безумной духоты страдают пассажиры, такие водители, судя по всему, не очень беспокоятся.
Водители маршруток включают печки совсем не из желания поиздеваться над пассажиров, а потому, что микроавтобусы находятся в ужасном техническом состоянии. Они пользуются печкой, которая вытягивает горячий воздух от двигателя, улучшая таким образом его охлаждение.Из-за ужасного техническое состояние автопарка большинства частных перевозчиков Киева в КГГА решили обязать маршрутчиков выполнять целый перечень новых условий. Однако маршрутчики ответили, что не смогут придерживаться новых условий, поскольку им для этого придется покупать новые микроавтобусы.