Киевлянин 2 года не передавал показатели теплосчетчика и задолжал более 40 тысяч

Житель Виноградаря в течение двух отопительных сезонов указывал в личном кабинете нулевые показатели расхода теплосчетчика, или близкие к таковым. Когда коммунальщики выяснили, что реальная картина совсем другая, мужчине начислили немалый долг.

Как рассказали в Киевтеплоэнерго, инцидент произошел с собственником квартиры на улице Новомостицкой, 15. Киевлянин за два последних отопительных периода практически не передавал показания счетчика тепла, поэтому в среднем платил около 150 гривен за месяц.

Смотрите также Есть план "Б", – Шмыгаль о возможности прекращения транзита газа

На самом же деле в реальных платежках стоимость отопления должна быть значительно выше.

Мог совсем не смотреть на счетчик

Чиновники отметили, что по состоянию на 1 марта 2021 года общее потребление тепла киевлянином составило всего лишь 1,137 гигакалории.

Во время планируемой поверки счетчика специалисты увидели, что показания прибора – 35,4 гигакалории.

Информацию о данных счетчика вписали в систему Киевтеплоэнерго, которая автоматически пересчитала платежки.

Согласно их подсчетам, киевлянин задолжал более 40 тысяч гривен.

Счетчик тепла оказался работоспособным, поэтому мужчине придется погашать долг.

В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что каждый владелец жилья должен не забывать о передаче показаний и предоставлять исключительно реальные данные.

При поверке счетчика сертифицированная организация, которая это делает, передает в Киевтеплоэнерго фактические значения прибора. Данные попадают в электронную систему, которая автоматически делает расчет,

– подчеркнули в компании.

Также в КТЭ отметили, что показания счетчика надо передавать ежемесячно с 5 числа до последнего дня месяца. Сделать это можно с помощью личного кабинета на сайте Киевтеплоэнерго, или на сайте Центра коммунального сервиса, а также в мобильном приложении "Коммуналка". Кроме того, показания могут записать работники горячей линии, связаться с которыми можно по номерам: (044) 247-40-40 или 0-800-404-407.