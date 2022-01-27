Как рассказали в Киевтеплоэнерго, инцидент произошел с собственником квартиры на улице Новомостицкой, 15. Киевлянин за два последних отопительных периода практически не передавал показания счетчика тепла, поэтому в среднем платил около 150 гривен за месяц.
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На самом же деле в реальных платежках стоимость отопления должна быть значительно выше.
Мог совсем не смотреть на счетчик
- Чиновники отметили, что по состоянию на 1 марта 2021 года общее потребление тепла киевлянином составило всего лишь 1,137 гигакалории.
- Во время планируемой поверки счетчика специалисты увидели, что показания прибора – 35,4 гигакалории.
- Информацию о данных счетчика вписали в систему Киевтеплоэнерго, которая автоматически пересчитала платежки.
- Согласно их подсчетам, киевлянин задолжал более 40 тысяч гривен.
- Счетчик тепла оказался работоспособным, поэтому мужчине придется погашать долг.
В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что каждый владелец жилья должен не забывать о передаче показаний и предоставлять исключительно реальные данные.
При поверке счетчика сертифицированная организация, которая это делает, передает в Киевтеплоэнерго фактические значения прибора. Данные попадают в электронную систему, которая автоматически делает расчет,
– подчеркнули в компании.
Также в КТЭ отметили, что показания счетчика надо передавать ежемесячно с 5 числа до последнего дня месяца. Сделать это можно с помощью личного кабинета на сайте Киевтеплоэнерго, или на сайте Центра коммунального сервиса, а также в мобильном приложении "Коммуналка". Кроме того, показания могут записать работники горячей линии, связаться с которыми можно по номерам: (044) 247-40-40 или 0-800-404-407.